Ceylan ve Ahlatcı’dan Demir’e kutlama ziyareti

Ceylan ile Ahlatcı, 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen İl Başkanı Meryem Demir ve yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde üstlenmiş oldukları bu kutlu vazifede başarı dileğinde bulundu.

Kadın Kollarının çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Sizlerin çalıp ta giremeyeceği kapı yok. Sizler rahatlıkla evlere girip davamızın misyon ve vizyonunu geleceğe bakışımızı, yaptığımız ve yapacağımız icraatlarımızı, hizmetlerimizi anlatabiliyorsunuz. Bizler ise vatandaşlarımızın evine girmemiz için müsaade istememiz gerekiyor siz kadınların bu artısı var. İnsanlarımıza dokunmak budur. Kadın Kollarımız vurduğu yerden ses getiriyorsa sebebi budur. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Tüm teşkilatlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışları sürdürdüklerini dile getiren Ceylan, “Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük emek ve katkı siz değerli kardeşlerimizin ve bacılarımızındır. Gece-gündüz demeden yuvanızdan, çocuklarınızdan, aşınızdan, ekmeğinizden zaman ayırarak ülkemiz ve milletimiz için partimizin bir neferi olarak görev yapıyorsunuz” diye konuştu.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Hep birlikte bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Çorum ve sonra da Türkiye olacağız” dedi.

Ziyaretleri için heyete teşekkür eden İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “AK Parti MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı her zaman yanımızda bizlerden desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Sizler adına teşekkür ediyorum. Bizler, görevimizin bilincinde olan bir nefer olarak partimize, milletimize ve ülkemize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)