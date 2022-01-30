Ceylan ve Ahlatcı, Kadın Kolları ile bir arada
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Kadın Kolları Teşkilatıyla birlikte Kadın Kolları Başkanlığı’nda bir araya gelerek istişarede bulundular.
Güncel 30.01.2022, 18:51
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İl Başkanı Ahlatcı, kadınların siyasette etkin bir şekilde var olmasının öncüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtirken, Milletvekili Ceylan ise, “Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir” dedi.
(Haber Merkezi)
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