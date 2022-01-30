Ceylan ve Ahlatcı, Kadın Kolları ile bir arada

İl Başkanı Ahlatcı, kadınların siyasette etkin bir şekilde var olmasının öncüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtirken, Milletvekili Ceylan ise, “Kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından bir tanesidir” dedi.

(Haber Merkezi)

