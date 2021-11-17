Ceylan ve Ahlatcı, engellileri sevindirmeye devam ediyor

Ceylan ile Ahlatcı, Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden Perihan Koçak isimli engelli vatandaşın kendilerinden talep ettiği tekerlekli sandalye talebine duyarsız kalmadı.

Tekerlekli sandalyeyi temin eden Ceylan ve Ahlatcı, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli ile İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları İlknur Çetin ve Cevriye Özden aracılığıyla sandalye teslim edilmesini sağladılar.

Perihan Koçak ile canlı telefon bağlantısı ile görüşen Ceylan ile Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kendilerine hayır duada bulunmasını istediler.

Bir engelliyi daha sevindirmenin mutluluğunu yaşayan Ceylan ile Ahlatcı, Koçak’a ailesi ve sevdikleri ile birlikte bundan sonraki yaşamlarını huzur içerisinde geçirmesi temennisinde bulundular.

Tekerlekli sandalyeyi Koçak’a teslim eden Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Benli’ye ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları İlknur Çetin ile Cevriye Özden’e teşekkür eden Ceylan, Muhtar Hasan Benli’nin gecesini gündüzünü katarak mahallenin durumunu ve vatandaşların talep ve isteklerini 7/24 kendilerini arayarak ilettiğini söyledi.

Her ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Milletvekili Ceylan, “Çorum’da yaşayan engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak bizlere mutluluk veriyor” dedi.

Bir engelli vatandaşın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olduklarını belirten Ceylan, “Engelli kardeşlerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da bizlere dua etmeleri. Bizim onların duasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Vatandaşlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Ceylan, kendilerinin en büyük mutluluklarının insanlara hizmet ederek, onları sevindirmek olduğunu belirtti.

Ahlatcı ise “Gayemiz vatandaşlarımızın dualarında yer almak ve onlara karşı bir nebze olsun asli görevimizi yerine getirmek. Rabbim onların dualarıyla gücümüze güç katmayı nasip etsin, yüzlerindeki gülücüğü daim etsin” dedi.

Tekerlik sandalyenin temini konusunda yardımcı olan herkese teşekkür eden Koçak, “Allah, Muhtarımızdan ve sizlerden razı olsun. Memleketimiz için dertlenen insanlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya teşekkür eden Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Benli, “Sizlerin sayesinde mahallelerimizde ki vatandaşlarımızı ve engelli kardeşlerimizi sevindirmeye devam ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

