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Ceylan, üreticiler için Pakdemirli ile görüştü

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, soğan ve patates üreticilerinin taleplerini Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletti.

Ceylan, üreticiler için Pakdemirli ile görüştü

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, soğan ve patates üreticilerinin taleplerini Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletti.

31 Ocak 2020 Cuma 00:17
Ceylan, üreticiler için Pakdemirli ile görüştü

Milletvekili Ceylan, soğan üreticilerinin talepleri ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum’un da aralarında bulunduğu bazı illerdeki soğan üreticileri, Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine kuru soğan ile patates eklenmesine karşı çıkarak, ihracatın serbest bırakılmasını talep etmişti. Üreticiler, geçtiğimiz günlerde bu taleplerini Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a iletti. Akşam saatlerinde görüştüğü üreticilerin taleplerini dinleyen Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla görüşerek, talepleri iletip beklentileri aktarmıştı.

Ahmet Sami Ceylan dün de yine üreticilerin talepleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yüz yüze bir görüşme yaptı. Bakan Pakdemirli’ye üreticilerin ihracatın tekrar serbest bırakılması istediklerini aktaran Ceylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Pakdemirli’nin Türkiye’nin ihtiyaçlarının karşılayacak ve üreticileri de mağdur etmeyecek bir çözüm yolu bulacaklarını söylediğini ifade etti.

Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin her daim milletin çıkarlarını ve ülkenin çıkarlarını gözeten politikalar ürettiğini vurgularken, “Bu konuda da hükümetimizin amacı üreticileri veya insanları mağdur etmek değil, geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmamasıdır. Bu nedenle böyle tedbirler alınmıştır. Sayın Bakanımıza üreticilerin taleplerini bizzat yüz yüze görüşerek anlattım. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Kısa süre içerisinde de kimseyi mağdur etmeyecek bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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