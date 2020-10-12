Ceylan, Ulukavaklılarla buluştu

Hafta sonunu Çorum’da geçiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret etti.

Mahallenin genel durumu hakkında Muhtar Özdemir’den bilgiler alan Milletvekili Ceylan, sorunlar ve talepleri de dinledi.

Daha sonra ise vatandaşların yanına giden Milletvekili Ceylan, hem hal-hatır sordu, hem de sohbet etti. Bölgede bulunan esnafları da ziyaret eden Milletvekili Ceylan’a mahalle halkının ilgisi yoğun oldu.

Ulukavak Mahallesi’nin Çorum’un nüfus yönünden en büyük mahallesi olmasının yanında AK Parti’ye de kurulduğu günden itibaren en fazla destek veren mahallelerin başında geldiğini anlatan Milletvekili Ceylan, o nedenle Ulukavak Mahallesi’ni çok önemsediklerini dile getirdi. Ulukavak’ın gerek yerelde Belediye, gerekse de genelde hükümet aracılığı ile yapılan hizmetlerin en iyisine layık olduğunu işaret eden Milletvekili Ceylan, mahalle halkının kendisine ilettiği sorunları ve talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara ileteceğini vurguladı.

Ceylan, daha sonra da Adliye Binası yanına yapılacak olan ek bina yerinde incelemelerde bulundu. Adliye’ye ek binanın yapılması konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ceylan, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak olan binanın tamamlanmasıyla birlikte adliyedeki sıkışıklığın ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)