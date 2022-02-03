Ceylan, tüm İslam âleminin kandilini kutladı

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. İnsanoğlu için manevi bir fırsat olan Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz” dedi.

Ahmet Sami Ceylan mesajında, “Regaib”in, İslam âleminde Cenab-ı Allah’ın engin lütuf ve kereminin müminlerin üzerine sağanak halinde yağdığı bir gece olduğuna değinerek, “Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna gecede kalpler aynı duygu etrafında birleşip çarpar, eller aynı düşüncelerle semaya açılır, gözlerden aynı hissiyatın yaşları süzülürken, dillerden dua ve tesbihler aynı aşkla dökülür. Gönül sesimizi biraz daha net duymamıza vesile olan bu kutlu gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

​Ceylan; “Bu duygu ve düşünceler ile aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Kandili’ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine; insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.