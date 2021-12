Ceylan, STK’ların projelerine desteklerini sürdürüyor

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından sunulan projelerin kabul edildiğinin müjdesini verdi.

“İKİ DERNEĞİMİZİN PROJESİ ONAYLANDI”

Ceylan, Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik aile, öğretmen, akran ve toplum tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanıp sunulan “Haydi Oynayalım, Birlikte Kaynaşalım” adlı proje ve “Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma vb. hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi manevi yardımda bulunmak amacıyla hazırlanıp sunulan “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” adlı proje ile her iki proje için toplamda 124 bin liralık hibe sağlanmıştır” dedi.

“ŞEHRİMİZE KATKI SAĞLAYAN HER STK’NIN YANINDAYIZ”

İki dernek başkanına da Çorum’a sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Ceylan, “Şehrimize katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımız bizim için çok kıymetlidir” dedi.

STK'ların gelişmiş ülke olmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirten Ceylan, “ Çorum için STK'larımız, güzel projeler hazırlayıp başarılı faaliyet yapmaktadır. Halkımızın STK'lar üzerinden katılımcı anlayışla ortak olması ve bu iş birliği temelinde şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde ortak faydalar bulunması, ortak çözümler peşinde koşulması ve yerel kalkınmanın başarılması, halkımızın ihtiyaç duyduğu konularda iş birliği yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Ceylan, projelerin onaylanmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.