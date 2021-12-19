Son Dakika

Ceylan, STK’ların projelerine desteklerini sürdürüyor

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a katkı sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşların her zaman destekçisi olduğunu söyledi.

Güncel 19.12.2021, 02:14
5
Ceylan, STK’ların projelerine desteklerini sürdürüyor

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili, Ahmet Sami Ceylan, Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından sunulan projelerin kabul edildiğinin müjdesini verdi.
“İKİ DERNEĞİMİZİN PROJESİ ONAYLANDI”
Ceylan, Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik aile, öğretmen, akran ve toplum tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanıp sunulan “Haydi Oynayalım, Birlikte Kaynaşalım” adlı proje ve “Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma vb. hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi manevi yardımda bulunmak amacıyla hazırlanıp sunulan “Medeniyet Işığında Farkındalık Seferi” adlı proje ile her iki proje için toplamda 124 bin liralık hibe sağlanmıştır” dedi.
“ŞEHRİMİZE KATKI SAĞLAYAN HER STK’NIN YANINDAYIZ”
İki dernek başkanına da Çorum’a sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Ceylan, “Şehrimize katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarımız bizim için çok kıymetlidir” dedi.
STK'ların gelişmiş ülke olmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirten Ceylan, “ Çorum için STK'larımız, güzel projeler hazırlayıp başarılı faaliyet yapmaktadır. Halkımızın STK'lar üzerinden katılımcı anlayışla ortak olması ve bu iş birliği temelinde şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde ortak faydalar bulunması, ortak çözümler peşinde koşulması ve yerel kalkınmanın başarılması, halkımızın ihtiyaç duyduğu konularda iş birliği yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.
Ceylan, projelerin onaylanmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@