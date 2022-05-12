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Ceylan: “STK’ların fikir ve önerilerini dikkate alıyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Kansu Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Güncel 12.05.2022, 22:52
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Ceylan: “STK’ların fikir ve önerilerini dikkate alıyoruz”

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Ceylan, Dernek Başkanı Kansu Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Kansu Çelik, Milletvekili Ceylan’a derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği’nin ana başlığının eğitim ve sağlık alanı olarak belirlenerek, 19 Mayıs 2021 de 25 kişilik sağlıkçı ve eğitimcilerden oluşan kurucular kurulu ile yasal işlemlerin başlatıldığını ve 3 Haziran’da resmi işlemleri tamamlanarak 25 kişi ile kurulduğunu söyledi.
İlk olağan genel kurulunu tamamladıktan sonra toplamda 39 kişiden oluşan yönetim kurullarını oluşturduklarını belirten Çelik, “Dernek üye ve gönüllü üye sayısında 6 aylık süreçte 280'e çıkartarak ve bu 280 kişiyi paylaşımlı olarak sahada çalıştırarak örnek bir dernek çalışma şekli ortaya çıkartmıştır. Derneğimizin yurt içinde birçok yerde temsilcilik noktasında arkadaşlarımız çalışmalar yaparken aynı zamanda yurt dışında da çalışmaya başlamış ve yurt dışında ilk resmi temsilciliğini Almanya da açmıştır. Şu andaki dernek üye ve gönüllü portföyü sağlıkçı, eğitimci ve memurlardan oluşmaktadır” dedi.
Milletvekili Ceylan’dan yapacakları projeler ve çalışmalar için destek isteyen Çelik; “Misyonumuzu çocuklarımızın, Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Gelişmiş demokrasilerde daima “Sivil Toplum Kuruluşları” sorunların çözümünde önemli rol oynarken, katılımcı demokrasi anlayışının gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır. Son yıllarda özellikle eğitim alanında adeta birbiriyle yarışan Sivil Toplum Kuruluşlarının başarılı çalışmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından önemli bir katkıdır” dedi.
Sivil toplum kuruluşlarına büyük bir önem verdiklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, STK’ların fikir ve önerilerine her zaman dikkate aldıklarını söyledi. STK’ların kamu yararına çalışan, millete hizmet eden kuruluşlar olduğuna dikkat çeken Ceylan,  “Biz gençlerimizin yararına olacak her türlü çalışmaya, birlikteliğe destek veriyoruz. Bu tür ziyaretlerimizde hizmetlerimizin en büyük paydaşı olan sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ortak akıl anlayışımızı sürekli diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Bizler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla ile birlikte güçlüyüz. İlimizde faaliyetlerini sürdüren STK’larımızla birlikte çok güzel projelerin altına imza atıyoruz. Başarılı yatırımlarımızın altında bu birliktelik ruhumuz vardır” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
 

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