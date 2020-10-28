Ceylan: “O, rahmet ve şefkat peygamberidir”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin 1449. yıldönümünü kutlayan Milletvekili Ceylan, “İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’in dünyamızı şereflendirmesinin yıldönümünde bir Mevlid Kandili’ne daha ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in kutlu doğumu âlemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve saadet getirmiştir. Onun doğumu ile Mekke’nin ufkunda parlayan Nübüvvet nuru ile kalplerimiz münevver olmuş, onun gelişiyle yitirilen insani duygular yeniden kazanılmıştır. O, tüm insanlık için barış elçisi, tüm canlılara karşı rahmet ve şefkat Peygamberidir. O, Allah’ın insanlık âleminde yarattığı en müstesna şahsiyettir. O, Allaha giden yolda rehberimiz, salât ve selamlarımızla manevi ikliminden soluklandığımız sevgililer sevgilisidir. Yüce Allah (C.C) Kur’an-ı Kerimde ’And olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir’ buyrulmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslâm aleminin ve hemşehrilerimin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle kutlar, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.”