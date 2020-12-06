Ceylan nikah şahidi oldu

Şeyma & Aykut çiftinin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıyarken, nikaha katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, TBMM İdari Amiri Mustafa Açıkgöz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay nikah şahitliklerini yaptı. Nikahın ardından TBMM Başkanı Şentop, çifte mutluluk dileyerek aile cüzdanını, gelin Şeyma Başer’e verdi.

Öte yandan düğün için Yozgat’a giden Milletvekili Ceylan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Milli Savunma Komisyon Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

(Haber Merkezi)