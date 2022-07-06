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Ceylan net konuştu: “Hızlı tren çalışmalarına 2024’te başlanacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a trenin 2053 yılında geleceğine yönelik tartışmalara açıklık getirdi. Basın toplantısı düzenleyen Ceylan, hızlı trenin 2023 yılında ihale edileceğini, 2024 yılında ise yapımına başlanacağını duyurdu.

Güncel 06.07.2022, 19:54
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AK Parti İl binasında düzenlenen basın açıklamasına Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve il yönetimi katıldı.
MUHALEFETİN DEVLET ADINA BİR GECEKONDUSU YOK
‘Basında çıkan haberin altına bakılmış olsaydı Çorum’umuzun kafası karışmamış olurdu’ diyen Ceylan, aynı sitede iler için demiryolunun hangi tarihte başlayıp biteceğini gösteren bir çizelge olduğunu belirtti.
Ceylan, Çorum-Delice arası Demiryolu’nun 2024 yılında başlayacağını ifade ederek, ‘İhale demiyorum. Devlet diyor ki 2024’te Delice- Çorum’u başlıyoruz diyor. Özellikle şunu diyorum, yapım başlangıç tarihi 2024. Tabi bundan öncede ihale olacak. 2024’te başlaması için, önce ihale olması gerekiyor. 2023’te de ihale olacak ihale süreci var, bir ev yapmayan bu ülkeye, Çorum’a bir gecekondusu olmayan devlet adına diyorum, muhalefet biraz daha dersine çalışsın. Yine sınıfta kaldılar’ dedi.

CEYLAN, ‘ATATÜRK’ÜN ÖRECEĞİZ DEDİĞİ DEMİRAĞLAR BU’
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ‘ Son zamanlarda Samsun’da bir yerel basında, 2053 yılındaki hızlı tiren hatlarıyla ilgili hangi illere gelip gelmeyeceği ile ilgili hangi illerden geçip geçmeyeceği ile ilgili bir haber çıktı ve bu haber Çorum’da da haliyle dillendirildi ve halkımız tarafından konuşmaya başlandı.
Bizler bunun üzerine il başkanımızla yaptığımız değerlendirmede işe tamamen netlik kazandırmak istedik. 
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, 05.04.2022 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’nın 2035 ve 2053 vizyonunu açıkladı. Tabi bizim vizyonsuz muhalefetimiz, hiçbir zaman ülke yönettirmedikleri için hiçbir zaman ülkenin devletin nasıl yönetileceğini bilmedikleri için, açıklamalar yapmaya başladılar. ‘Çorum hızlı trene 30 yıl sonra kavuşacak’, falan filan bu vizyon işidir arkadaşlar.
Sayın bakan orda ne demiş aynısını söylüyoruz ve daha sonra biz katkı vereceğiz. Devletlerin hedefleri vardır. Türkiye’nin ulaşım ve lojistikte 2053 hedefleri bölünmüş yol 38 bin 60 klometreye, aynı şekilde oto yolu da 8 bine çıkartacağız. Bunlar bakanlığı koyduğu hedeflerdir.
Aynı şekilde demiryolu ile ilgili olarak da 2053 yılında 52 ilimiz hızlı trene kavuşacak bu bir vizyondur, vizyonu olmayanlar bunu anlamazlar.
2053’e geldiğimizde her tarafını demir ağlarla çevireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün demir ağlarla öreceğiz dediği demir ağlar bu’ dedi.
AHLATCI, ‘HAVAALANI ÇORUM’A YAPILACAK’
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise kim ne konuşursa konuşsun AK Parti’nin hizmetlerini sürdüreceğini belirterek, “Şundan adımız gibi emin olalım tren yolu ve havalimanı Çorum’a yapılacaktır ve bunu da AK Parti olarak biz yapacağız” dedi.
 

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