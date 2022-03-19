Ceylan müjdeyi verdi

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un sanayi ruhunu en üst seviyede yaşayan bir il olduğunu belirterek “Çorum müteşebbislikte Anadolu’da zirve yapmış bir ilimiz. Çorum, kendisiyle beraber merkezi hükümetten gelen katkılarla beraber ihracatını 2 milyar 600 milyon dolara kadar çıkartmıştır.” dedi.

Çorum’un öncelikli talebinin hızlı tren olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan “Bizim en üst seviyedeki talebimiz hızlı trendir. Ankara-Delice-Yozgat-Kayseri-Sivas hattı, Delice’den de Sungurlu-Çorum-Havza-Samsun istikametine dahil edilerek Karadeniz’e bağlanan önemli bir hat olacak. Geldiğimiz noktada hızlı tren projemizin tamamı bitmiş durumda. Yıllardır Çorum’un özlemi olan hızlı tren 2023’ten önce ihale edilmiş olacak. Çorum’a hayırlı olsun.” dedi.