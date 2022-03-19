Ceylan müjdeyi verdi
AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 25 fabrika 4 proje toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Çorum sanayisinin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Çorum halkına müjde veren Milletvekili Ceylan hızlı tren ihalesinin 2023 yılında önce yapılacağını duyurdu.
AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un sanayi ruhunu en üst seviyede yaşayan bir il olduğunu belirterek “Çorum müteşebbislikte Anadolu’da zirve yapmış bir ilimiz. Çorum, kendisiyle beraber merkezi hükümetten gelen katkılarla beraber ihracatını 2 milyar 600 milyon dolara kadar çıkartmıştır.” dedi.
Çorum’un öncelikli talebinin hızlı tren olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan “Bizim en üst seviyedeki talebimiz hızlı trendir. Ankara-Delice-Yozgat-Kayseri-Sivas hattı, Delice’den de Sungurlu-Çorum-Havza-Samsun istikametine dahil edilerek Karadeniz’e bağlanan önemli bir hat olacak. Geldiğimiz noktada hızlı tren projemizin tamamı bitmiş durumda. Yıllardır Çorum’un özlemi olan hızlı tren 2023’ten önce ihale edilmiş olacak. Çorum’a hayırlı olsun.” dedi.
|Takımlar
|O
|P
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|30
|70
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|55
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|29
|50
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|47
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|30
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|43
|10. Kasımpaşa
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|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. İstanbulspor
|27
|47
|4. Bandırmaspor
|27
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|26
|34
|14. Gençlerbirliği
|26
|33
|15. Kocaelispor
|26
|32
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Mallorca
|28
|26
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19