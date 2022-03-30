Ceylan, müjdeyi verdi… Diş hastanesinin ihalesi 29 Nisan’da

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin temel atma töreninde Çorum’a yeni diş hastanesinin yapılacağının müjdesini veren AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapılan girişimlerin sonuç verdiğini kaydetti.

Diş Hastanesinde diş hekimi, ortodontist, çene ontoloji, peri ontoloji, her türlü protez ve çene cerrahlarının görev yapacağı poliklinik, ameliyathaneler, yataklı tedavi merkezi bulunacak. Hastanede diş hastalıkları ve tedavisine yönelik her şey yapılabilecek.

Yeni yapılacak diş hastanesi ihalesinin 29 Nisan’da yapılacağını açıklayan Milletvekili Ceylan, diş hastanenin tamamlanmasıyla diş tedavisi için Samsun-Ankara gibi büyükşehirlere giden hastaların artık Çorum’da tedavi görebileceklerini, bölge illerden de Çorum’a hasta geleceğini dile getirdi.

Yaptıkları yatırımlarla Çorum’un sağlıkta söz sahibi bir yere geleceğinin altını çizen Ceylan, yapılacak ihalenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

