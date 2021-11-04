Ceylan, "Muhtarlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz"

Muhtarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ceylan, muhtarların devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olduğunu söyledi.

Ziyarete, Çorum Merkez Muhtarlar Dernek Başkanımız, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Yeniyol Mahalle Muhtarı Seydi Demiral ve İl Belediye Muhtarlar Müdürü katıldı.



Muhtarlar ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Ceylan, 15Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

TBMM muhtarlara gezdiren Ceylan, çeşitli açıklamalarda bulundu.

İstiklal Harbi'nde olduğu gibi, 15Temmuz' da da işgalcilere karşı direnenin yine Meclis olduğunu belirten Ceylan, "Gazi Meclis o gece emperyalizmin maşalarına göğüs gererek 2'nci kez gazi olmuştur. Taştan, topraktan inşa edilen bir binayı milletin kalbi hâline getiren Meclisimizi bunca yıl ayakta tutan bu inançtır. Bu Meclisi Mehmetçik'e kardeş kılan, "gazi" unvanını kuşanmasına vesile olan bu ruhtur" diye konuştu.



Meclisin, ayağını Anadolu'ya sabitleyip bütün insanlığı kucaklayan medeniyetin bugünkü temsilcisi olduğuna işaret eden Ceylan, O gecenin izleri FETÖ'cü darbecilerin ihanetinin unutulmaması için ilk andaki haliyle bırakıldığını söyledi.

'Biz şanlı bir tarihin ve misyonun sahibiyiz. Biz Türkiye’yiz" diyen Ceylan, " Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu ülkede darbe yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacaklar' dedi.

Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine vurgu yapan Ceylan, aziz şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını kaydetti.

Muhtarların her zaman kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Ceylan, "Muhtarlarımız, Samimiyetiniz ve sıcaklığınızla her zaman yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Ne zaman bir isteğimiz talebimiz olsa ikiletmeden gereğini yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan kendisini ziyarete gelen Çorum Merkez Mahalle Muhtarları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof.Dr.Mustafa Şentop ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Alpay Özalan'ı ziyaret ederek sohbet ettiler.