Ceylan, muhtarları TBMM’de ağırlamaya devam ediyor

Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral’ın öncülüğündeki muhtar heyeti, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Çorum’a ve özellikle de köylerine yapılan yatırım ve verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, demokrasinin en köklü kurumlarından biri olan muhtarlığın önemini vurgulamak üzere 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muhtarlar Günü ilan edildiğini hatırlattı.

Muhtarlarla birlikte yakinen çalışmak, onların sayesinde de vatandaşların sorunlarını, taleplerini karşılamak yönünde çaba sarf ettiklerini anlatan Ceylan, “Muhtarlık müessesesini temsil eden tüm muhtarlarımızın görevleri sırasında bizlere yapmış olduğu yardımlar, vatandaşlarımızın talepleri konusunda gösterdikleri hassasiyet ve onların sorunlarını zamanda giderilmesi noktasında idare organlarına yardımcı olmaları gerçekten takdire şayan. Bu nedenle bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Ziyarette, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü, Salur Köyü Muhtarı Murat Telli, Beydili Köyü Muhtarı Murat Ünel, Kadıkırı Köyü Muhtarı Hakan Pehlivan, Sazdeğirmeni Köyü Muhtarı Veysal Çetin, Ahiilyas Köyü Muhtarı Ali Karagöz, Seyfe Köyü Muhtarı Ali Görücü, Babaoğlu Köyü Muhtarı Mehmet Çalışkan, Çeşmeören Köyü Muhtarı Ahmet Çalışır, Sazak Köyü Muhtarı Abidin Kurt, Küçükpalabıyık Köyü Muhtarı Nihat Şakar, Türkayşe Köyü Muhtarı Fikret Giraz, Balıyakup Köyü Muhtarı Ahmet Acar, Örencik Köyü Muhtarı Mustafa Uysal, Kalehisar Köyü Muhtarı Resul Uysal, Büğrüoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Büğrüoğlu, Atçalı Köyü Muhtarı Sadık Madak, Hankozlusu Köyü Muhtarı Hüseyin Özdemir, Deniz Köyü Muhtarı Fuat Yıldırım, Gemet Köyü Muhtarı Hacı Kaya, Şeyhhamza Köyü Muhtarı Veysal Altunkaya, Kuruçay Köyü Muhtarı Cezmi Metin, Oymaağaç Köyü Muhtarı Ahmet Abukan ve Harmancık Köyü Muhtarı Erol Tan yer aldı.

(Haber Merkezi)

