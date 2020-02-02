Ceylan muhtarları dinledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin haftasonu tatiline girmesinin ardından Çorum’a gelen Milletvekili Ceylan, önceki gün bir dizi ziyarette bulundu. Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı tarafından depremzedeler için toplanan yardımların uğurlama törenine de katılan Ceylan, ardından da muhtarlarla toplantı yaptı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray’ın katıldığı toplantıda Çorum Milletvekili Ceylan, muhtarlardan son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Ceylan, muhtarlardan mahalleleri ve köyleriyle ilgili sorunlarını dinlerken, yeni oluşan muhtarlar derneği ile ilgili de istişarede bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)