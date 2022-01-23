Ceylan, muhtarlardan İskilip’in taleplerini dinledi

TBMM’nin ara dönem tatile girmesinin ardından Çorum’a dönen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hafta sonu olmasına rağmen yoğun bir programla Çorum’da da çalışmalarını sürdürdü.

Ceylan, İskilip’ten gelen mahalle muhtarları ile bir toplantı düzenledi.

HEM SORUN AKTIRDILAR,

HEM TEŞEKKÜR ETTİLER

Toplantıya Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Merkez Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte İskilip Bahabey Mahallesi Muhtarı İbrahim Tabakoğlu, Mutaflar Mahallesi Muhtarı Hamdi Genccan, Uludere Mahallesi Muhtarı İbrahim İpekçi, Meydan Mahallesi Muhtarı Alaattin Çoğal, Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Singer, Sakarya Mahallesi Muhtarı Metin Çikrik, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Cengiz Arslan, Erenler Mahallesi Muhtarı Murat Sak, Hacı Piri Mahallesi Muhtarı Erol Mastan, Kale Mahallesi Muhtarı Rüstem Kılpelit, Tabakhane Mahallesi Muhtarı Ali Sarar, Ulaştepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırkıncı, Büyükbaş Mahallesi Muhtarı Sait Lekealmaz ve Ekizoğlu Mahallesi Muhtarı Halil Kiraz katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhtarlara verdiği değerden dolayı teşekkür eden İskilipli Muhtarlar, ilçelerinden tespit ettiklerini sorunları Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ilettiler.



DOĞALGAZ’I HAYAL BİLE EDEMİYORDUK

İlçelerinde TOKİ eksikliği, Meslek Yüksekokulu inşaatı, Kale’nin restorasyonu, Kargın Göleti, doğalgaz hatlarıyla ilgili yaşanan sıkınlar, dere yatakları, bazı okulların tadilatı, elektrik hatları ile ilgili sıkıntılar, millet bahçesi eksikliği, bazı mesire alanlarının düzenlenmesi gibi taleplerini aktaran mahalle muhtarları, gençlik merkezi, yüzme havuzu, güreş eğitim merkezi gibi yatırımların kazandırılmasından dolayı da teşekkürlerini ilettiler.

Özellikle de doğalgaz yatırımının kazandırılmasından dolayı büyük bir şükran borçlu olduklarını dile getiren muhtarlar, “Doğalgazı hayal bile edemiyorduk, gerçek oldu” diyerek milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Milletvekili

İSKİLİP’E HİZMET BOYNUMUZUN BORCU

Muhtarları dinledikten sonra aktarılan sorunları ilgili kurum ve kişilere aktaran Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlendiğini belirtti. Ceylan, muhtarların her konudaki talebini yerine getirmeyi de bir vazife olarak gördüğünü kaydetti.

İskilip’in dertleriyle dertlenen muhtarların aktardığı sorunların çoğunu bildiğini ve yakından takip ettiğini anlatan Ceylan, “İskilip bizim için çok önemli. İskilip, bizi her seçimde destekledi. O nedenle İskilip’e hizmet bizim boynumuzun borcudur” dedi.

20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde İskilip’e önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Ceylan, özellikle de 100 yılın yatırımı olarak gördüğü doğalgaza İskilip’in kavuşturulduğunu hatırlattı. Ceylan, Çorum’da doğalgaz olmayan Bayat ve Uğurludağ’a 2022, Boğazkale, Ortaköy ve Kargı’ya ise 2023 yılında doğalgaza kavuşacağını da dile getirdi.

İSKİLİP DOYANA KADAR TOKİ KONUT YAPACAK

TOKİ konusunda ise 3 kez talebe çıkılmasına rağmen talep gelmediği için vazgeçildiğini anlatan Milletvekili Ceylan, “TOKİ benim içimde bir uhde idi. Şükürler olsun ki belediye başkanı ile de istişareli bir şekilde çalışma yürütülerek önemli bir aşamaya gelindi. Şu anda yeri belli, İskilip TOKİ’ye kavuşacak. Sizlere düşen talebi artıracak çalışmalar yapmanızdır. Size söz veriyorum, İskilip doyana kadar TOKİ konut yapacaktır. İskilip’i geliştirmek, güzelleştirmek ve büyütmek için çalışacağız. Yerelde cumhur ittifakını temsilen belediye başkanımız, Ankara’da da bizler İskilip için çalışıyoruz. Çünkü, İskilip 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın yanında durdu. Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktı. Bizler de İskilip’imiz için ne gerekiyorsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu.

TIMARLI SULAMA PROJESİ BU YIL BİTİRİLECEK

Kargın Göleti başta olmak üzere İskilip’e yapılan ve yapılacak olan sulama tesisleriyle ilgili de gelişmeler hakkında bilgileri paylaşan Milletvekili Ceylan, özellikle sulu tarıma büyük önem verdiklerini söyledi. AK Parti iktidarı öncesinde Çorum’da arazilerin sadece yüzde 10’unun sulanabildiğini, yapılan barajlar, göletler ve projelerle birlikte bugün bu oranın yüzde 50’yi geçtiğini anlatan Ceylan, sulanabilir arazilerin tamamını suyla buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ceylan, İskilip’i de kapsayan Tımarlı sulama projesinin de bu yıl bitirilebileceğini sözlerine ekledi.

MYO BİNA SORUNUNU DA ÇÖZECEĞİZ

Mahalle muhtarlarının talepleri arasında yer alan ve yılan hikayesine dönen Meslek Yüksekokulu binasının yarım kalan inşaatı ile ilgili de konuşan Milletvekili Ceylan, konuyu yakından takip ettiğini ve kısa süre içerisinde sorunu çözeceklerini vurguladı.

Ceylan, muhtarlardan gelen diğer talepleri de İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek başta olmak üzere ilgili kurumların yetkililerine aktararak çözülmesini istedi.