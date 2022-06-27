Ceylan, muhalefete yüklendi… “Çorum’a gelince edebinizle hareket edin”

Çorum’a bazen muhalefet partisi milletvekillerinin geldiğini hatırlatan Ceylan, “Çorum’a gelin halkımız misafirperverdir. Çorum halkı herkese ikramında bulunur ama Çorum’a gelince edebinizle, siyasi üslupla hareket edin. Siyasi seviyeyi yerler altına almayın.” dedi.

Muhalefet milletvekillerini bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmakla eleştiren Ceylan, şunları söyledi: “Bu cahilliktir. Bilgi sahibi olmadan eleştiri yapmayın. Eleştiriye açığız. Onlara eşlik eden arkadaşlara da bir tavsiyem var gelen misafir milletvekillerine düzgün bilgi versinler, milleti kendilerine güldürmesinler.”

Çorum’da eğitimde, sağlıkta, sporda, kültürel alanda hangi alanda olursa olsun 2002-2022 itibariyle geçmişte yapılan her şeyin 2 kat fazlası yatırım yapıldığını sözlerine ekleyen Ceylan, “Cumhuriyet tarihinden bu tarafa Çorum’a ne yapıldıysa artırıyorum Çorum’un en az 5 katını yaptık. Yeter mi? Yetmez.” ifadesini kullandı.



