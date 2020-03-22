Ceylan: “Miracı model alan toplum, erdemlerle yücelir”

Miraç’ın, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmek olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “ Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)