Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85796
ALTIN
315.616
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6199
EURO
6.9986

Ceylan: “Miracı model alan toplum, erdemlerle yücelir”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ceylan: “Miracı model alan toplum, erdemlerle yücelir”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Mart 2020 Pazar 17:40
Ceylan: “Miracı model alan toplum, erdemlerle yücelir”

Miraç’ın, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmek olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “ Miraç, gönül dünyamıza yaptığımız yolculukla imanımızı güçlendirmek ve sıdk makamına erişmektir. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanmayı, Rabbimizin rahmetinden ümidi kesmemeyi öğretir. Miracı anlayan mümin, zamanın ve mekânın yegâne sahibi olan Yüce Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve sonsuzluğuna şahitlik eder. Miracı model alan toplum, hak, adalet, dürüstlük, merhamet, kardeşlik ve fedakârlık gibi erdemlerle yücelir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Bakan Kurum açıkladı: "Kira alınmayacak"
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Angela Merkel kendini karantinaya aldı!
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
Bakan Koca:' 9 yeni vefatımız var. Toplam vaka sayımız 1236'
“İbretlik hikâyeler”
“İbretlik hikâyeler”
Down sendromlu gence destek
Down sendromlu gence destek
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Hamza Kaçar annesini kaybetti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim