Ceylan: “Miraç değerleri tüm insanlığın hayrına vesile olsun”

Mesajında üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Ceylan, .”Miraç, yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan kutlu bir yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuktur. Allah'ın rahmetine, kudretine ve azametine görkemli bir şahitlik, varlığın anlamına ve özüne yapılan samimi bir yolculuktur” ifadelerini kullandı.

“Miraç ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır” ifadelerine yer veren Ahmet Sami Ceylan; “Kandiller bu düşünce ve gücü pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek adına millet olarak kenetlendiğimiz gecelerdir. Bu vesile ile Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını temenni ediyorum” dedi.

Ahmet Sami Ceylan; “Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslâm Aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)