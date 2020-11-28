Ceylan, minik Ahmet’i sevindirdi

Minik Ahmet Muhammed’i evinde ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, ve Mahalle Başkanı Osman Çorlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Milletvekili Ceylan, “ Ahmet ile yolda karşılaştık ve bere hediye ettik. Ahmet’in evine geldiğimizi bilmiyorduk. Ahmet, tablet ile artık eğitimine devam edecek. Bizler çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için ne yapsak az” ifadelerine yer verdi.

Ahmet’in annesi Aysel Doğan ise, “ Cumhurbaşkanımızdan, sizden devletimizden Allah razı olsun. Çocuk ders çalışamıyordu. Çaresiz kalınca devletimizin kapısına gidiyorum. Allah razı olsun il başkanımız ve muhtarımız ilgileniyor. Allah iki cihanda sizden razı olsun” dedi.