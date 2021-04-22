Ceylan: “Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur”

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ” 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıldönümü“ dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan 1920’de, kurulan ilk meclis ile birlikte “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denilerek, istiklâl ve istikbal mücadelemiz için yeni bir dönüm noktasının başladığını vurgulayan Ceylan, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladığımız, 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Çocuklarımızın ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Millet Meclisinin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir” dedi.

Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran Türkiye’nin bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline geldiğini belirten Ceylan, “Bizler demokrasimizi çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edecek ve geleceğin büyükleri olarak baktığımız çocuklarımızı özel bir gayretle hayata hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)