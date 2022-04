Ceylan: “Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur”

23 Nisan 1920’de, kurulan ilk meclis ile birlikte “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denilerek, istiklâl ve istikbal mücadelesi için yeni bir dönüm noktasının başladığını vurgulayan Ceylan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladığımız, 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Çocuklarımızın ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Millet Meclisinin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir” dedi

Verdiği bağımsızlık mücadelesiyle mazlum milletlere örnek olmayı başaran Türkiye’nin bugün her alanda kalkınan ve gelişen, çağdaş ülkelerle rekabet eden saygın ve istikrarın sembolü bir ülke haline geldiğini kaydeden Ceylan, “Bizler demokrasimizi çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edecek ve geleceğin büyükleri olarak baktığımız çocuklarımızı özel bir gayretle hayata hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Bu vesileyle mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizin güvencesi, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” dedi. (Haber Merkezi)