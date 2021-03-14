Ceylan: “Merkez ilçe teşkilatı, partimizin lokomotifi”

Meclis’in çalışmalarına verilen hafta sonu tatilini fırsat bilerek her zaman olduğu gibi Çorum’a gelen Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’da kentin talep ve sorunlarıyla ilgili çalışmalarının yanısıra vatandaşların isteklerini yerine getirme konusunda da titiz davranan MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, teşkilattan gelen bir milletvekili olması nedeniyle teşkilat çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte merkez ilçe teşkilatının haftalık olağan toplantısına katıldı.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle samimi bir ortamda geçen toplantıda istişarede bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem genel merkezin direktiflerini teşkilat mensuplarıyla paylaştı, hem de onların istek ve taleplerini dinledi.

Partilerde teşkilat çalışmalarının öneminden bahseden Ceylan, teşkilattan gelen biri olarak çalışmaların zorluğunu iyi bildiğini, ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle aynı partide siyaset yapıyor olmanın da büyük bir onur ve gurur olduğunu dile getirdi. Merkez İlçe Teşkilatının bir partinin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, uzun yıllardan beri birlikte siyaset yaptığı Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulunun çalışmalarından da son derece memnun olduklarını vurguladı.