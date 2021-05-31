Ceylan, Mamak Çorumlular Federasyonu yöneticileri ile bir araya geldi

Ceylan, Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Değer, Şakir Karaca, Tuncay Kurtçuk ve Ünal Cevizci’yle bir araya gelerek sohbet etti.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcılarının da yer aldığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesine ve tecrübe edilmesine büyük katkılarda bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının ülkenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu dile getirdi.



Sivil Toplum Kuruluşlarının bir şehrin lokomotifi ve kanaat önderleri olarak bulundukları ildeki oluşumlara katkı sağlayan ve gelişmesine faydası dokunan yapılar olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, “O ilin refah seviyesini yükseltmesinde mutlaka fikir beyan ederek katkı sağlar. Bu nedenle STK’larımızla istişareyi ve maksimum fikir birliğini önemsiyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana istişare kültürüne inanan ve önem veren STK’ların görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her daim dikkate alan ve STK’ları her zaman sürece dahil eden bir parti olmuştur” dedi.

Mamak Çorumlular Federasyonu’nun Ankara’da güzel işler yaptığını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Güzel bir birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Bizimle Çorumlu hemşehrilerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Gerek Çorum için gerek yaşadığınız il için izlenimlerinizi bizlere aktarıyorsunuz. Buda bizim için sahadan bilgi akışını ve sahanın fotoğrafını sizlerin sayesinde daha net görebiliyoruz. Bu nedenle bizlerde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizim sevdamız Çorum. Tek amacımız Çorum’umuza daha ne kadar fazla ve ne şekilde hizmet edebilirizin derdindeyiz” diyen Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri, Teşkilatlar, Belediye Başkanları ve STK’larla ülkenin, Çorum’un ve vatandaşların refah seviyesini daha ileriye taşıyarak yola devam edeceklerini vurguladı.

Ceylan, Mamak Çorumlular Federasyonu üyeleri aracılığıyla ülkenin dört bir yanında yaşayan Çorumlulara da saygı ve selamlarını iletti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Başkanı Ahlatcı; "Hemşehirlilerimiz , görev aldıkları yerlerde sadace memleketlerine değil, ülkesine ve milletine hizmette de önemli işlere imza atıyorlar. Federasyonumuz, bu gaye ve hedefler doğrultusunda Çorumlular arasında köprü olmaya devam ediyor."dedi

Mamak Çorumlular Federasyon Başkanı Ercan Aksu ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a gerek kendilerine ayırdığı zamandan, gerekse de Çorum’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

