Ceylan “Kurban Bayramı” münasebetiyle bir mesaj yayımladı

“Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesile” olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Böyle müstesna günlerin coşkusunu ve sevincini yaşarken zirveye çıkardığımız yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın birkaç gününe değil her gününe yayabilmek, bu duyguları kalıcı hale getirebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Yine Covid-19 salgınına karşı milletçe verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada tedbirlere uyarak kutlamayı unutmayalım. Salgından tamamen kurtulabilmek için “Temizlik, Maske, Mesafe” kurallarına dikkat ederek gelecek Bayramları coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “ Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın ülkemize ve dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisiyle, Çorumlu hemşerilerimin Kurban Bayramını içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.