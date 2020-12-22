Ceylan: “Kısıtlamalar çok faydalı oldu”

Sağlık-Sen Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Saatci ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında konuşan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgıyla ilgili son gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da bakanlıkların talimatları doğrultusunda koronavirüs salgınıyla mücadele için her türlü tedbirin alındığını dile getiren Milletvekili Ceylan, özellikle de son zamanlarda Cuma akşamı başlayıp, Pazartesi sabahı sona eren tüm ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının çok faydalı olduğunu ifade etti. Bakanlığın verilerine bakıldığında Türkiye genelinde vaka sayısında yaşanan düşüşün Çorum’da da aynı şekilde olduğunu anlatan Ceylan, bir ay önce günlük pozitif vaka sayısının binin üzerinde olduğunu, ancak tedbir ve kısıtlamalarla birlikte bu sayısın çok önemli bir şekilde düştüğünü kaydetti.

Çorumluları kısıtlamalara riayet etmelerini, tedbiri elde bırakmadan mücadeleye devam etmelerini isteyen Milletvekili Ceylan, “Salgınla mücadele hepimizin görevi. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Alınan tedbirler ve kısıtlamaların hepimiz için olduğunu unutmayalım. İnanıyorum ki, önerilen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettiğimiz takdirde bu illetten en kısa sürede kurtulacağız. Tüm hemşehrilerimden biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarının da Covid-19 ile mücadele sırasında çok büyük fedakarlıklarına şahit olunduğunu dile getiren Ceylan, “Koronavirüs salgı ile mücadelede sağlık çalışanlarının çok büyük emekleri var. Fedakarca çalışan tüm sağlıkçılarımıza sizlerin aracılığı ile teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.