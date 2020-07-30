Ceylan: “Kırgınlıkları unutalım”

Kurban Bayramı’nın nefsini terbiye edenlerin, çevresine güven verme gayretinde olanların bayramı olduğunu dile getirerek bayramların toplumsal birlikteliği sağlayan önemli günler olduğunu ifade eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramların, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların yeşerdiği özel günler olduğunu dikkat çekti.

Bayramlarda dargınlık ve kırgınlıkların unutulması gerektiğinin altını çizen Ceylan, “Bayramlarda birlik ve dayanışmamızı artırmalı, geleceğe yönelik umutlarımızı her koşulda korumalıyız. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sayılı bayram günleriyle sınırlı tutmayarak yaşamın her evresinde ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Unutulmamalı ki bayramları bayram yapan onu yaşayan ve yaşatanlardır” dedi.

Bu sene Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir takım örf ve adetlerimizden, geleneklerimizden mahrum bir şekilde kutlanacağına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Kurbanımızı paylaşmak bizim için ebedi mutluluğu ve huzuru elde etmenin kapısını aralar. Bu bayramda, yalnızlara, kimsesizlere, yoksullara, boynu büküklere ve yaşlılara bayram sevinci götürelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını devam ediyor. Bu salgını atlatmak için bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bayramda da temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uyalım” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın dünyanın değişik bölgelerindeki gözyaşı, kan ve şiddetin durmasına, milletimizin birlik ve beraberliğine, kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileyen Ahmet Sami Ceylan, tüm Çorumlu hemşehrilerinin, Türk Milletinin ve İslam Alemi’nin bayramını kutladığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)