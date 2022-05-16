Ceylan: “Karşımızda idrak yoksunu zihniyetler var”
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği İzmir’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Ceylan, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.
AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında partililere hitap eden Milletvekili Ceylan, Türkiye gündemini değerlendirdiği bir konuşma yaptı.
AK Parti davasında milleti yoldaş olarak gördüklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Bizim yoldaşımız millettir, milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.
Türkiye’yi dünyanın en büyük kalkınmış ülkeleri arasına olması için çalıştıklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanların, kendilerinin Türkiye’yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirme çabalarını anlamayacaklarını söyledi.
Türkiye’ye kazandırmak için değil, kazanılmış olanı yağmalamak için ellerini ovuşturanların, bu ülke için ancak kriz üretebileceğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Cumhuriyetimizin 1923'ten 2023'e kadarki sene caminin belirleyicisi hep birlikte biz olduk. Geliştirdiğimiz vizyonlarla tarihimizin sembol dönüm noktaları olacak 2053'ü ve 2071'de Allah'ın izniyle biz şekillendireceğiz” diye konuştu. Program sonunda AK Parti İzmir İl teşkilat ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi. (Haber Merkezi)
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