Ceylan, Karakeçili esnafını dinledi

Tatil döneminde Çorum’un her tarafını karış karış gezen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapılan veya yapılması planlanan yatırımları yerine görürken, hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini de dinliyor. Özellikle de esnaf ziyaretlerine büyük önem veren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz gün de Karakeçili Mahallesi’ni gezdi. Albayrak Caddesi başta olmak üzere mahallenin cadde ve sokaklarında bulunan esnafları ziyaret eden Milletvekili Ceylan, hal-hatır sorarak hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla da görüşen Milletvekili Ceylan, istek ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclis Üyeleri Reha Kip, Muhammet Murat Kılıçlı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın da yer aldığı ziyaretlerde esnafların ilgisiyle karşılaşan Milletvekili Ceylan, “Her zaman bizi bağrına basan esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplumumuz için esnaflığın ne derece önemli olduğunu bir esnaf çocuğu olarak çok iyi biliyorum. Onların içinden çıkmış bir kardeşleri olarak her sorunlarını yakından biliyorum. Özellikle de tüm dünyayı saran pandemi sürecinde esnaflarımız ekmek teknelerini kapatmak zorunda kaldılar. Hükümetimiz onlara destek verdi, vermeye de devam ediyor. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. O nedenle bu beladan kurtulmanın tek yolu olan aşı konusunda titiz davranmalıyız. Hepimiz aşılarımızı yaptırmalıyız” diye konuştu.

Ceylan, esnaflardan gelen bazı talepleri de gerek beraberindeki bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, gerekse de ilgili kurumlara ileterek çözmelerini istedi.

(Haber Merkezi)

