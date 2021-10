Ceylan, KAN-DER’in projesine destek sağladı

Emine Hülya Karabıyık’ın başkanlığını yaptığı KAN-DER tarafından hazırlanan “Bakışını Değiştir Hayata Gülümse” projesi bakanlığın onayına sunuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan da konuyla ilgili olarak destek istendi. Milletvekili Ceylan, kanser hastalığı ve hastalarına yönelik oluşan ön yargının giderilmesi amacıyla hazırlanan projeye destek sağlamak amacıyla girişimlerde bulundu.

Milletvekili Ceylan’ın girişimleri neticesinde dernek projesine destek sağlandı.

Dernek Başkanı Karabıyık, her konuda yanlarında olan Milletvekili Ceylan’a projelerine destek sağlanması hususunda gösterdiği gayretten dolayı teşekkür etti. Karabıyık, proje kapsamında hastalıklarda ötekileştirme ile zorunlu izolasyon farkındalık eğitimi, aile ve ilişki danışmanlığı, müzikle hayata bağlanmak eğitimleri ile kanserle mücadelede rehabilite gezisi yapılması ve motivasyon atölyesi oluşturulması planlandığını kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan da, her bireyin sağlıklı iken kanser ve benzeri hastalıklara maruz kalabileceğine dikkat çekerek, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruluşlara her zaman desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Ceylan, bu tür desteklerin sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)