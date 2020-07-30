Ceylan, işyeri yanan sanayi esnafını ziyaret etti

Bilindiği üzerene geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde Fatih Köylü'ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

6 aracın bulunduğu işyerinde çıkan yangında 2 araç tamamen yanarken, diğer araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Dükkanın önünde duran 2 araç ise çevrede ki esnafın yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yoğun mesaisi nedeniyle Ankara’da bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kurban Bayramı nedeniyle meclisin tatile girmesinin ardından Çorum’a geldi. Ceylan, bugün de yangınzede esnafı işyerinde ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan yardımcısı Ercan Daşdan’ın da yer aldığı ziyaret sırasında yangınzede esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yangın hakkında bilgiler alırken, yapılan ve yapılması gerekenler konusunda da esnaf Fatih Köylü ile istişarede bulundu.

Can kaybının olmamasının büyük şans olduğunu dile getiren Ceylan, kaybı büyük olan esnafa teselli verirken, kendisinin de yapılması gereken destekler konusunda elinden gelen çabayı göstereceğinin sözünü verdi.

Sanayi esnafı Fatih Köylü ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.