Ceylan istedi, Bakan kırmadı

AK Parti MKYK Üyesi, TBMM Tarım Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da görev yapan tarımsal oda ve birliklerin makine ve teçhizat yönünden desteklenerek üreticilere hizmet etme noktasındaki talebini kırmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmede Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hayati Selbes ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı hazır bulundu.

Ceylan, “Bakan Bey bizi hiçbir konuda kırmıyor, mantıklı ve makul taleplerimizi hemen destekliyor. İlimizdeki tarımsal oda ve birlikler çok büyük atılımlar yapıyor. Bizde yapılan bu projeleri destekliyoruz. Gerek bakanlığımız gerek ajanslarımız gerekse özel idaremiz tarafından Çorum üreticimizin faydasına olacak bütün projelere parasal destek sağlıyor ve takip ediyoruz. Bugün burada Sayın Bakanımız Çorum'daki oda ve birliklerin desteklenmesi noktasında 2.500.000 TL verdi. Bu ve buna benzer desteklerle Çorum'da üretici birliklerini daha fazla hizmet üretmesi sağlanacak. Zaten oda ve birliklerimiz son yıllarda ülkemizde örnek gösterilecek bir seviyeye geldiler. Birbirleri arasındaki uyum ilimize pozitif yönde katkı sunuyor. Biz Çorum'da birlikten kuvvet doğar prensibi ile çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

