Ceylan, iki engellinin daha yüzünü güldürdü

Milletvekili Ceylan bu defa da daha önce kendilerinden tekerlekli sandalye isteğinde bulunan Mimarsinan Mahallesi’nde oturan engelli Elvan Yalvaç ile Üyük Köyü’nde ikamet eden Hatice Eser’in isteğini yerine getirdi.

Tekerlekli sandalyeleri temin eden Milletvekili Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ve muhtarlar aracılığı ile tekerlekli sandalyeleri engelli vatandaşlara ulaştırdı.



Üyük Köyü’nden Hatice Eser ve Mimar Sinan Mahallesi’nde ikamet eden Elvan Yalvaç ile tekerlekli sandalyenin tesliminde telefonla görüşme yapan Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerine hayır dua etmelerini istedi.

Tekerlekli sandalyeler için Milletvekili Ceylan’a teşekkür eden Eser ile Yalvaç, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milletvekili Ceylan’ın yanında olduklarını ifade ederek, desteklemeye devam edeceklerini söylediler.

Engelli vatandaşın hayati bir ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ceylan, “Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. AK Parti olarak, engelli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Engelli vatandaşlarının hayatlarına dokunmak adına iyilik projelerine devam edeceklerine vurgu yapan Ceylan, “Şehrimizde tekerlekli sandalyesi olmayan engelli vatandaşlarımızı tespit ederek sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimize sandalyelerini hediye ederek, sorunlarını kendilerinden dinliyoruz. Bize iletilen sorunları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü görerek alıyoruz. Onların yüzünü güldürerek, bizler de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

