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Ceylan: “Hızlı tren için Çinlilerle görüşülüyor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kimi basın-yayın kuruluşlarında hızlı trenle ilgili çalışmaların durduğu yönünde haberler çıktığını belirterek “Hızlı trenin ihalesi yapıldı mı ki çalışmalar dursun. Başlamayan bir şey durdurulur mu?” diye sordu.

Ceylan: “Hızlı tren için Çinlilerle görüşülüyor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kimi basın-yayın kuruluşlarında hızlı trenle ilgili çalışmaların durduğu yönünde haberler çıktığını belirterek “Hızlı trenin ihalesi yapıldı mı ki çalışmalar dursun. Başlamayan bir şey durdurulur mu?” diye sordu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:26
Ceylan: “Hızlı tren için Çinlilerle görüşülüyor”

Hızlı tren için avam projenin oluşturulduğunu ve bittiğini, etüt projesinin tamamlandığını ifade eden Ceylan, “Hızlı tren projesi şu anda ihale aşamasında. Bu nedenle başlanılmayan bir proje durdurulamaz” dedi. 
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ile yaptıkları görüşmede Çorum-Samsun arası hızlı tren projesine kaynak temini adına Çinli bir firmayla görüşme yapıldığının bilgisini aldıklarını belirten Ceylan, “Etüd-proje çalışması bitti. Kaynak temini için Çinliler görüşmeler yapılıyor. Çin ile yapılan görüşmelerde Ankara-Samsun hızlı ve yük tren projesi de yer alıyor. Bu, yap-işlet-devret modeliyle de olabilir” ifadelerini kullandı.
MECİTÖZÜ-ÇORUM YOLU VE KIRKDİLİM
Mecitözü-Çorum arasındaki yolun bu yılsonuna kadar yüzde 70 oranında tamamlanacağını belirten Milletvekili Ceylan, Kırkdilim yolunda çalışmaların durmadığını, tam tersine devam ettiğini ifade ederek, “Kırkdilim yolunun bir ucu Çatak bölgesinden Osmancık yolu Gölünyazı civarından çıkacak. Yakın zamanda bu yolun ucu görünecek. Şu an alt yapı ve sanat yapıları inşa ediliyor” dedi.
Ceylan, İskilip yolunda ise yeni bir firmayla yola devam edildiğini, orada da çalışmaların yoğun bir tempo içerisinde devam ettiğini söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 03.08.2019 20:19
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