Ceylan: “Her zaman gençlerin yanındayız”

Ramazan ayının manevi atmosferini anlatan Milletvekili Ceylan, “Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun darda ve zorda olanlara yardım elimizi her daim uzatıyoruz. Zalimin karşısında mazlumun yanındayız” dedi.

Bugüne kadar millete verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, daha her şeyin bitmediğini vatandaşların bundan sonra da verecekleri destek ile birçok yeni projelere imza atacaklarını söyledi.

Gençlerle çay eşliğinde sohbet eden Milletvekili Ceylan, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik. Rabbim hepinizden razı olsun” dedi.

Programlarda Milletvekili Ceylan’a, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Ceyhan Baran, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yasin Dursun, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahalle Başkanı Osman Çorlu ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli eşlik etti. (Haber Merkezi)

