Ceylan, hem uyardı, hem hayırlı işler diledi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kademeli olarak tedbirlerin de gevşetildiği Çorum'da bir süredir kapalı olan kahve, çay ocakları ve lokantaların aylar sonra kapılarını müşterilerine açtığını belirten Ceylan, Yeniyol Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ve Gazipaşa Sokak, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi, Çöplü Mahallesi Camikebir Sokak ile Kunduzhan Mahallesi'nde yeni normalleşme sürecinde işyerlerini açan esnafa hayırlı ve güzel kazançlar dileklerinde bulundu.

Bu süreçte en çok etkilenen kesim olan esnafın yanında olduklarının altını çizen Ceylan, "Normalleşme sürecinin başlaması ile ekonomimizin önemli aktörleri esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan AK Parti olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Pandemi döneminde gösterdikleri güçlü ve kararlı duruş için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)