Ceylan: "Hayatı paylaşmaya engel yok"

Sungurlu İlçesi’nde yaşayan Yasin Narkuz isimli engelli vatandaş, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ulaşarak, akülü tekerlekli araç konusunda destek istedi.

Engellilerin talepleri karşısından hassas davranan Milletvekili Ceylan, Yasin Narkuz’un talebine de öncelik verdi.

Ceylan, temin edilen akülü aracı AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı aracılığı ile Narkuz ailesine ulaştırdı.

Yasin Narkuz ve ailesi ile İlçe Başkanı Metin Özsarı aracılığı ile telefondan görüntülü olarak görüşen Milletvekili Ceylan, aile fertlerine hal-hatır sorarken, her zaman ve her konuda kendisine ulaşabileceklerini dile getirdi.

İlçe Başkanı Metin Özsarı’nın yanısıra AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Gayretli ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazoğlu’nun da hazır bulunduğu araç tesliminde ailenin tüm fertleriyle görüşen Milletvekili Ceylan, aileden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve onun yol arkadaşlarından duaları eksik etmemelerini istedi.

Akülü araca kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yasin Narkuz ve ailesi ise Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.