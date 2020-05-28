Ceylan havuzu inceledi

Koronavirüs salgını nedeniyle yapımı bu yılsonuna tamamlanması planlanan Olimpik Havuz ziyaretinde Ahmet Sami Ceylan’a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı eşlik etti.

Yaklaşık 5 milyon lirayı bulması beklenen bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tesisler hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 19.dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’na teşekkür ederek başlayan Ceylan, “Ahmet ağabeyimiz zamanında yapılan ancak yapımı tamamlayan havuzumuz bizim yani AK Parti’nin iktidara gelmesi ile birlikte 2008 yılında yüzme sporuna gönül veren sporcuların hizmetine sunduk. Daha sonra geçen süreçte bina yıprandı. Yeniden tadilat edilme ihtiyacı hissedildi. Bu çalışmamızı da geçtiğimiz aylarda başlattık. İnşallah en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp tekrardan çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine açacağız. Yenilenmiş haliyle havuzumuz önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek” dedi.

Açıklamaların ardından havuzdaki çalışmaları inceleyen Ahmet Sami Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve tadilatı üstlenen firma yetkililerinden bilgi aldı.