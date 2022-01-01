Ceylan, hasta ve yakınlarının yeni yılını kutladı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını yılın son gününde ziyaret ederek acil şifalar dileyip, 2022 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini temennisinde bulundu.

Ceylan’a ziyareti sırasında, Başhekim Vekili Ramiz Yazıcı, Başhemşire Şennur Şimşek, Destek Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve İdari Mali İşler Müdürü Hasan Kasım eşlik etti.

Servislerde yatan ve tedavileri devam eden hastaları, hasta yakınlarını ve hastane personelini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Milletvekili Ceylan, hastaneden ve personelden memnun olup olmadıklarını ve herhangi bir taleplerinin bulunup bulunmadığını sorduğu hastalara moral verdi, ‘geçmiş olsun ‘ dileklerini iletti.

Hastalarla bir süre sohbet eden ve tedavi süreçleri hakkında bilgi alan Milletvekili Ceylan, tüm hastalara acil şifalar diledi.

“SAĞLIK ALANINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELERE İMZA ATTIK”

AK Parti iktidarlarından önce hastanelerde sıra alabilmek için sabah ezanından önce kuyruğa girildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Hastalarımız kuyruğa 3 kişi giriyordu. Yaşlılarımız ayakta duramıyordu. İlaç almaya gittiğimiz zaman saatlerce bekledikten sonra 4 kutudan 2’sini ancak alabiliyorduk. Ameliyat olacak hastalarımıza aylar hatta seneler sonraya gün veriliyordu. Ameliyat sırasını beklerken ölen vatandaşlarımızı unutmayalım. Ameliyat için verilen bıçak paralarını unutmayalım” dedi.

Ziyaretlerde hasta yakınları ile de görüşen ve dertlerine ortak olan Çorum Milletvekili Ceylan, hastane görevlileri ile de görüşerek çalışmalarında kolaylıklar dileyip, yeni yıllarını kutladı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bölgedeki sayılı hastaneler arasında yer aldığını belirten Milletvekili Ceylan, hastalardan kendileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini de istedi.

2021 yılının bazı sıkıntılarla geçtiğini ancak alınan önlemlerle ülke üzerinde oynanmak istenen oyunların önüne geçtiklerini kaydeden Milletvekili Ceylan, 2022 yılının ise hem ülke hem milletimiz hem de İslam alemi için daha iyi geçeceğine inandığını vurguladı.

Ceylan, Hastane ziyaretinde sağlık çalışanları ile de sohbetinde iyi ki varsınız, insanlık adına çabanıza, samimiyetinize, gayretinize ve güler yüzlerinize minnettarız. Güler yüzleriniz hiç solmasın, hiç üzülmesin. Allah, sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı

CUMHURBAŞKANIMIZIN DUACISIYIZ

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın ziyaretinden mutlu olduklarını ve bunun kendileri için ayrı bir moral olduğunu anlatan hastalar ve refakatçileri ise hastanede gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu imkanları sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da her zaman dua ettiklerini söylediler.