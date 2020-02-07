Ceylan, Haritacıları dinledi

Çorum Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TBMM’ye giderek Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti.

Milletvekili Ceylan’a mesleki konular ve Çorum’daki çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, ayrıca çeşitli konularda da Milletvekili Ceylan ile istişarede bulundu. Sevcan, yoğun iş temposunda kendilerini ağırlayarak dinleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Milletvekili Ceylan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hüseyin Sevcan ve oda yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)