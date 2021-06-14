Ceylan gençlerle söyleşide bulundu

“Türkiye’nin çeşitli yerlerinden şehrimize gelen çok kıymetli üniversite öğrencilerimizi ve çeşitli spor dallarından burada bulunan kardeşlerimizi selamlıyorum. Kademeli normalleşme sürecinin ardından siz değerli kardeşlerimizle her zaman olduğu gibi yine bir aradayız. Siz gençleri her zaman bu ülkenin öznesi olarak gördük. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle inşallah 2023 Türkiye’si gençlerin Türkiye’si olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde gençlerin önündeki tabuları, barikatları teker teker kırmış, parçalamış ve önünden kaldırmış bir lider. En çok desteği de gençlere veriyor. En büyük gençlik yapılanmasına sahip partide gene bizim partimiz. Her kademede genç kontenjanımız var. Her alanda gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere açmış olduğu bu yolda inşallah 2053 vizyonuna sıkı ve emin adımlarla yürüyeceğiz.” dedi.

Karşılıklı soru ve cevaplarla devam eden söyleşide Ahmet Sami Ceylan gençlere tavsiyede bulundu. Ceylan konuşmasına şöyle devam etti;



“Genç kardeşlerim hayatınız boyunca meslek olarak seçtiğiniz kulvarlarda ilerleyeceksiniz. Bu ilerleyişte sizlerin her zaman rakiplerinizden bir adım önde olmanız gerekmekte. Artık her alanda rakipleriniz çoğaldı. Sizler bilgi ve birikimlerinizi artırarak bir adım öne geçmelisiniz. Nedir bu bilgi ve birikim, nasıl öne geçeceksiniz? Dil öğrenerek öne geçeceksiniz. Sürekli kitap okuyarak öne geçeceksiniz. Artık sadece bir dil bile yetmez, ikinci, üçüncü dil bilgisine sahip olmalısınız. Ancak bu şekilde bir adım önde olursunuz. Tabi en önemlilerinden bir tanesi de sosyaliteniz yüksek olacak, iletişim becerileriniz güçlü olacak. Sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bu dediklerimi sadece kendiniz içinde değil bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için, bu devlet için yapacaksınız. Türkiye artık büyük ve güçlü bir ülke ve bu sizin gibi gençler sayesinde, sizin gibi gençlerin yapmış olduğu teknoloji hamleleri sayesinde. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizim dinlenme lüksümüz yok, çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız.”

Sık sık sözlerinin alkışlarla kesildiği söyleşide Ahmet Sami Ceylan gençlere olan inancının tam olduğunu dile getirerek,

“Gençlerin siyasi partiler arasında da en çok AK Parti’ye ilgi gösterdiklerini ve oy verdiklerini biliyorum. İnşallah bu artarak devam edecek ve 2023 seçimlerinden de gençlerin desteğiyle zaferle ayrılacağız. Gençler bizden ne isterlerse her zaman yanlarındayız.” dedi.