Ceylan gençlerle sahurda buluştu

TEMURDAN “GENÇLİĞİN ABİSİ” CEYLANA TEŞEKKÜR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur; “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm programlarda maddi ve manevi desteklerinden dolayı MKYK Üyesi Milletvekilimiz Sn. Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ediyorum. Bugün de gençlere verdiği sözü yerine getirerek Sahurda bizlerle beraber oldu. Her zaman gençlerle olan bir vekilimiz, vekilden de öte bir abimiz var. Gençliğin Abisi Ahmet Sami Ceylan ve kıymetli başkanlarım Erhan Akar ve Mehmet Bektaş’a bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

CEYLANDAN GENÇLERE ALTIN ÖĞÜTLER

Temur’un açılış konuşmasının ardından sözlerine başlayan Ceylan programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’a ve Üniversitelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Seren Ökmen’e teşekkürle sözlerine başladı. Ardından gençlere tavsiyelerde bulunan Ceylan; “Sizin gibi vatanını, milletini ve bayrağını seven gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizler de yarın bizim gibi, buradaki abileriniz gibi görevler yapacaksınız. Bunun yolu da bugün bulunduğunuz konumda işinizi en iyi yapmanızdır. Bugün öğrenciysek en iyi öğrenci bizim olmamız lazım. En başarılı öğrenci bizim olmamız lazım. Eşitler arasında kendimizi bir adım öne çıkaracak aksiyonlar geliştirmemiz lazım. Bunun içinde kendimizi farklı bir alanda da geliştirmemiz lazım. Kesinlikle en az bir yabancı dilimizin olması lazım. Veya bulunduğumuz okullarda derece yapmamız gerekir. Başarıya giden en önemli noktalar emin olun buralardan geçiyor” dedi.

GENÇLERE GÜVENİMİZ SONSUZ

Sohbet esnasında gençlere duyduğu güveni dile getiren Ceylan; “Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz KYK Sahur programımızda da söyledim, ben eminim ki sizler kısa zaman sonra ülkemiz için çok daha güzel hizmetler yapacaksınız. Çok daha faydalı işler yapacaksınız. Bizim en büyük güvencemiz siz gençlersiniz, sizlere sonsuz güveniyoruz. O yüzden sizler bulunduğunuz konumlarda verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya bakın, gerisini rabbimize bırakın. Rabbim emek verenin hiçbir zaman emeğini zayi etmez, gayret gösterenin hiçbir zaman gayretini boşa çıkarmaz. Sizlerde emek veriyorsunuz gayret ediyorsunuz, Rabbim İnşallah emeklerinizi zayi etmeyecektir.” dedi. Gençlerin Kadir Gecelerini ve Bayramlarını şimdiden tebrik eden Ceylan gençlerden ailelerine selamlar götürmelerini istedi.

Program, KADEŞ Barış Meydanında Gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.



