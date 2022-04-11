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Ceylan, gençlerle sahur yemeğinde bir araya geldi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı ve ÜNİAK iş birliğinde düzenlenen ''Gençlerle Han da Sahur'' etkinliğine katıldı.

Güncel 11.04.2022, 02:01
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Ceylan, gençlerle sahur yemeğinde bir araya geldi

Gençlere verdiği önem ile kamuoyunun takdirini toplayan Milletvekili Ceylan, yine gençlerle sahur yemeğinde bir araya geldi.

Gençlerle sahur yemeği sonrasında çay eşliğinde sohbet eden Milletvekili Ceylan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne kimsenin engel olamayacağını söyledi.

AK Parti gençlerin partisi olduğuna değinen Milletvekili Ceylan, Kurulduğu, iktidara geldiği günden bu yana gençlerin oyunu alarak hükümetlerini kurduğuna ve özellikle sandıkta elde ettiği başarılarda ilk defa oy kullanacak seçmenin payının çok yüksek olduğuna değindi.

AK Parti olarak 2002’de 10 milyonla başlayan bir hikayelerinin olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Bu oran şu ana kadar 28 milyona, 30 milyona ulaştıysa oy teveccühü olarak, bunda hiç şüphesiz ilk defa oy kullanacak seçmenin de tercihi çok önemli pay sahibi oluyorlardı” dedi.

2023’te AK Parti’nin gençlerden en fazla oy alan parti olacağını iddia eden Milletvekili Ceylan, “Gençlerin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da en yüksek oyu hem ilk defa oy kullanacak seçmenden hem de tüm gençlik kitleleri, yaş gruplarından alacak. Bunu sahadaki çalışmalarımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

2023 seçimlerinde gençlerden oluşan büyük bir kitlenin ilk defa oy kullanacağını hatırlatan Milletvekili Ceylan, “2023 seçimlerinde çok güçlü bir demokratik kazanımımız geliyor. O da 6 milyon 48 bin ilk defa oy kullanacak genç seçmenin iradesi 2023 seçimlerine yansıyacak. Bu da demokrasi tarihimizde ilk defa bu kadar alttan gelen genç seçmenin sandığa teveccühünün yansıması demek. Bundan dolayı biz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Türkiye son yaptığı referandumla birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, bununla birlikte erken, baskın seçimlerin ve kaotik durumların bu sistemle birlikte önüne geçtiklerini kaydetti.

AK Parti’nin gençler için hayata geçirdiği projelerden bahseden Milletvekili Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

GENÇLER İÇİN NELER YAPILDI

“Sadece gençlere yapmış olduğumuz icraatların belli başlı kategorilerini ele almamak lazım.

Yaptığımız kütüphaneler, açtığımız gençlik merkezleri sayısız yapılan spor merkezleri, kültür merkezleri, KYK’daki durumunuz, oradaki yükselen sayınız, yükselen kredi ve burs imkanları bunlar bizim gerçekten marka hizmetlerimiz.

Şunu da unutmayın bugün yapmış olduğumuz tüm eserler de doğrudan gençlerimizi ilgilendiriyor. Bizim açıkçası yapmış olduğumuz tüm icraatlerde kalem kalem gençlik var. Bu alanlarda da gençlerin temenni, talep, şikayetlerinin doğrudan muhatap kabul ederek sizlerin sözlerini önemsiyoruz.

“AK PARTİ GÜCÜNÜ GENÇLERDEN ALIYOR”

Ülkemize 20 yılda Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı sizlerden geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız. Malazgirt'ten bugüne bu toprakları vatan haline getirme mücadelemizin her safhasında sizler vardınız.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesini emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik, işte. Rabb'im hepinizden razı olsun

Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfetti, siyasette ise hepsini rahmetle andıkları Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürüttüler.

“GENÇLERİ BU MİLLETİN UMUDU OLARAK GÖRÜYORUZ”

Siz gençlerimizi milletimizle birlikte tüm mazlumların, mağdurların, tüm insanlığın ümidi olarak görüyorum. ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu engellemek isteyenler olacaktır. İmanla yoğrulmuş inancın, azmin, kararlılığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Mehmet Akif ne diyor, 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Onun için imansız paslı yüreklerden korkmayın, yolunuza devam edin.

“EKMEĞİNİ YEDİĞİ ÜLKESİNE İHANET EDENLER VAR”

Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şey borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir.

“KENDİNİZE ÖRNEK ALACAK İNSANLARI İYİ SEÇİN”

Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve değerlerini kaybedip de varlığını sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri, daha uzun uzadıya sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir.

Hayatınızı bu ilkeler doğrultusunda biçimlendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin hedeflerinize ulaşmanıza engel olamaz. Belki daha çok çalışmak, belki daha çok sabretmek, belki daha çok fedakarlık yapmak gerekir. Ama bu yoldan sapmadığınız sürece zafer muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müjdeyi 'Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, eğer gerçekten iman etmişseniz muhakkak üstün olan sizsiniz' emri ilahisiyle hitap ediyor” şeklinde ifadelere yer verdi.

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