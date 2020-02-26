Ceylan, gençleri kabul etti

Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Sarıyerli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Kalınsazlıoğlu, Yunus Çetin ve Yunus Çırakoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gençlik Kolları Başkanı Sarıyerli’den Sungurlu’daki parti çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, başta parti içi çalışmalar olmak üzere çeşitli konularda da gençlere tavsiyelerde bulundu.

AK Parti’nin kadın ve gençliğe büyük önem verdiğini hatırlatan Ceylan, parti genel merkezinden, il ve ilçe organlarında gençlik kotasının bulunduğunu ve böylece ülke ve kent yönetimlerinde gençliğin de söz sahibi olduğuna dikkat çekti.

Ceylan, gençlerden de Ak Parti ilke ve politikalarına uygun hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır şekilde çalışmalarını istedi. (Haber Merkezi)