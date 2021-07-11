Ceylan, esnaf ziyaretlerine devam etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokakta faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hal-hatır sorarak hayırlı işler diledi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve halen de esnaflıkla uğraştığını bir kez daha yineleyen Milletvekili Ceylan, ziyaret ettiği esnaflara, “Allah güne mutlulukla başlayıp, tatlı yorgunlukla ve neşe içinde bitirmek nasip etsin. İşinde hayırlı ve bereketli kazançlar olsun” diyerek hayırlı işler temenni etti.



Girdiği her işyerinde esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla samimi bir diyalog kuran Milletvekili Ceylan, rızkın Allah’tan geldiğini, çalışmak ve çabalamanın ise kullanın vazifesi olduğunu dile getirerek, içinde bulundukları zorlu durumun geçici olduğunu söyledi ve esnaflardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten bazı esnaflar da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını iletmelerini istedi. Bazı esnaflarda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yol arkadaşlarına duacı olduklarını anlatırken, Milletvekili Ceylan’a da gösterdiği samimi diyalog ve memlekete verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.



