Ceylan, “Ebeler Haftası”nı kutladı

Bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatının sağlık olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerle oluştuğunu söyledi. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Ceylan şu ifadeleri kullandı:

"Ebeler; kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar. Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmaları, doğumda bir annenin acısını dindirmeleri onları daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar.”

(Haber Merkezi)

