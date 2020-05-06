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Ceylan devreye girdi, şoförlere müjde geldi

Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla uzun süredir tampon bölgede bekletilen aralarında Çorumlu TIR sürücülerinin de bulunduğu yaklaşık 300 TIR şoförüne müjdeli haber geldi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:44
Ceylan devreye girdi, şoförlere müjde geldi

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Orta Asya ülkelerine yük götüren aralarında Çorumlu TIR şoförlerinin de bulunduğu yüzlerce Türk TIR şoförünün dönüşte Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istediğini hatırlattı. Ancak sınır kapısı kapandığı için yaklaşık 300 TIR sürücüsünün Gürbulak Sınır Kapısı'nın Bezirgan tarafındaki tampon bölgede bekleyişe geçtiğini ifade eden Tahsin Şahin, sağlık ve güvenlik endişesi taşıyan TIR şoförlerinin yaşadığı sorunu AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Ahmet Sami Ceylan'a bildirdi. Bunun üzerine Ceylan, bakanlıklar düzeyinde çeşitli temaslar kurarak sorunun çözümü için önemli girişimlerde bulundu. Dün sabah itibarıyla ise Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen yaklaşık 300 TIR şoförünün gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemlerinin başladığı açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması üzerine Türk şoförler büyük bir sevinç yaşadı. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de konuyla yakından ilgilenerek şoför esnafının yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılmasında büyük çaba gösteren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gürbulak Sınır Kapısı'nda işlemleri gerçekleştirilen TIR şoförleri, ateşleri ölçüldükten sonra ülkeye giriş yapıyor. Şoförler, gittikleri evlerinde ise 14 gün karantinada kalacak.

Son Güncelleme: 06.05.2020 18:50
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