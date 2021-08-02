Ceylan: “Devletimiz yaraları saracaktır”

AK Parti Genel Merkezi tarafından yangın bölgesine giden bakanlarla birlikte inceleme yapmak için bölgeye gönderilen heyette yer alan Çorum Milletvekili Ceylan, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, milletvekilleri ve Muğla İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte yangından etkilenen Marmaris Turgutlu Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ceylan, bazı noktalarda hala kontrol altına alınamayan yangınları söndürmek için devletin tüm imkanları seferber ettiğini söyledi. Ceylan, yangınlara halen 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 5 bin personelin müdahale ettiğini vurguladı.

“Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır, emrindedir ve destekçisidir” diyen Milletvekili Ceylan, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde yaraların en kısa sürede sarılacağını dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)