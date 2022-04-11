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Ceylan'dangörev başındaki polislere sürpriz ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gece saatlerinde görevi başındaki polislere sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Güncel 11.04.2022, 18:41
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Ceylan'dangörev başındaki polislere sürpriz ziyaret

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’ nci  kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milletvekili Ceylan,polis memurları ile sohbet ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.
Ceylan sırasıyla Çarşı ve Bahçelievler Polis Merkez Amirliği, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
AK Parti heyetini Çarşı Polis Merkez Amirliğinde Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, Emniyet Şube Müdürleri Ogün Evci, Sayın Ahmet Cengiz, Sayın Mete Bayrak, Çarşı Polis Merkezi Amiri Mustafa Şenel karşıladı.

Daha sonra Bahleçievler Polis Merkez Amirliğine geçen AK Parti heyetini burada da İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Gülser, Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli ile birlikte Bahçelievler Polis Merkez Amiri Sayın İsa İleri karşıladı.
En son Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Heyeti burada Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, Emniyet Şube Müdürleri Ogün Evci, Ahmet Cengiz, Mete Bayrak, Ali İhsan Göv karşıladı.

Polisin milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğun belirten Milletvekili Ceylan, “Ülkemizin dört köşesinde büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Tüm teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Halkın güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman emniyet mensuplarını bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, “Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm polis mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyoruz” diye konuştu.

Türk polisinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan,“Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Gece gündüz demeden zalimlere karşı mazlumların yanında olan, kötülüklere karşı göğsünü siper eden polislerimizin her zaman yanındayız ve destekçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaret ettiği yerlerde görevli polis memurları tarafından karşılanan Milletvekili Ceylan, “Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi de rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, bundan sonra terör ve şehit haberlerinin olmadığı hiçbir polisimizin burnunun bile kanamadığı, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.
Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bu yana emniyet mensuplarının özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Emniyet Müdürlüğü ile her koşulda koordineli ve uyumlu bir şekilde halkın huruzu için birlikte hareket ettiklerini söyledi.
Ahlatcı, kendilerini son derece nezaketli ve güzel bir şekilde ağırlayan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olmak üzere tüm polis teşkilatına teşekkür etti.
Sahur öncesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde Milletvekili Ceylan’a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser eşlik etti.

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